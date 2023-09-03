Тест: какой вы тип путешественника?

У каждого человека свои ассоциации со словом “путешествие”. Кто-то представляет себе пляж, море, солнце и коктейль “Маргарита”. Другие воображают восхождение на горные вершины с тяжелыми рюкзаками за спиной. Третьи - осмотр местных достопримечательностей, знакомство с национальной кухней и культурой. По словам ученых, путешествия означают для нас гораздо больше, чем просто отдых. Они приносят в нашу жизнь благоприятные перемены. Например, делают увереннее в себе. Считается, что, отправляясь в путь, мы покидаем свою зону комфорта, погружаемся в другую среду, совершенно непохожую на ту, в которой вращаемся каждый день. Все это позитивно сказывается на нашей психике, делает более гибкими, предприимчивыми, эмоционально сильными. И, как результат, повышает нашу самооценку. Кроме того, в путешествиях люди всегда учатся чему-то новому. Неважно, что это - первое погружение под воду с аквалангом, урок танцев или мастер-класс, самое главное, что процесс постижения новых знаний делает нас счастливее. Одним словом, путешествия - это замечательно, и легкие неудобства, которые могут возникнуть, ничто по сравнению с плюсами. К какому типу путешественников вы относитесь? Узнайте с помощью нашего теста.

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