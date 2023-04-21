Тест: какой вы тип путешественника?

У каждого человека свое отношение к путешествиям. Для кого-то нет на свете звука прекраснее, чем шорох колесиков чемодана по мостовой, а кто-то терпеть не может перелеты, переезды и прочие перемещения по земному шару. Одни становятся заядлыми путешественниками, другие не изменяют образу жизни домоседа. Возможно, в некоторых случаях они поступают так совершенно не зря. В мире есть города, в которых, по наблюдениям специалистов, у туристов фиксируются временные помрачения рассудка. Психологи говорят о синдромах, связанных с некоторыми точками на карте. Существует, например, индийский синдром. Люди, подверженные ему, как правило, отправляются в Индию в поисках духовности и ответов на волнующие их вопросы. Впервые эксперты зафиксировали его в 1980-х годах в группы туристов из Франции. Некоторые ее участники внезапно начали утверждать, что являются земным воплощением древнего божества или обладателем сверхъестественных способностей, что у них открылся “третий глаз” и теперь они видят мир под другим углом.

К какому типу путешественников вы относитесь - к заядлым туристам или домоседам? Узнайте ответ с помощью нашего теста.