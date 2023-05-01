Тест: какой вы тип покупателя?

“А что, покупатели еще делятся на какие-то типы?” - может возникнуть вопрос у обывателей. “Конечно”, - ответят профессиональные психологи. Пожалуй, среди всех типов на слуху только один - шопоголик. Первая ассоциация, которая возникает у большинства людей при упоминании этого слова - гротескные персонажи из комедийных фильмов и ситкомов, которые без остановки покупают вещи и не знают, что делать со своей бедой. Как говорится, “мем смешной, ситуация страшная”, - в реальности беднягам, которые страдают от ониомании (именно так по-научному называется это расстройство), не позавидуешь. Одной из самых частых причин шопоголизма считается эмоциональная зависимость от покупок. Во время шопинга и особенно - приобретения понравившейся вещи человек испытывает всплеск приятных эмоций, которые, в свою очередь, спровоцированы выбросом гормонов счастья. Поэтому в минуты тревоги, страха, переживаний шопоголик отправляется по магазинам, чтобы снова пережить радостные минуты. Чтобы избавиться от ониомании, необходимо обратиться к специалисту.

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