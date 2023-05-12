Тест: какой вы тип одиночки?

“Самое горькое на свете состояние - одиночество”, - писал в одном из своих стихотворений Андрей Дементьев. И об этом состоянии написано стихов, песен, книг и создано других произведений искусства ничуть не меньше, чем о любви. Между тем одиночество интересует не только поэтов и других творцов, но и ученых. Не так давно исследователи из Гарварда подвели итоги масштабного эксперимента по развитию взрослых, которое длилось на протяжении 85 лет! Как оказалось, продолжительность жизни во многом зависит от наличия в ней отношений. В 1937 году ученые собрали медицинские данные 724 добровольцев, в число которых входили студенты Гарварда и местное население. К тому моменту, когда эксперимент завершился, в него входили уже порядка 1300 потомков тех, самых первых добровольцев. На протяжении всего этого времени ученые каждые два года проверяли состояние здоровья участников, также те отвечали на вопросы, касающиеся их жизни в целом. По словам ученых, они пришли к удивительному выводу - одиночество оказывает сильное влияние на здоровье, оно опасно точно так же, как ожирение или выкуривание в половины пачки сигарет за день.

Относитесь ли вы к числу одиночек? А к какому именно типу? Узнайте с помощью нашего теста.