Тест: какой вы танцор?

В мире существует огромное количество танцев на любой вкус и цвет. Главное - найти направление, которое по душе именно вам. А можно просто танцевать, как хочется, и получать от этого удовольствие. До недавних пор считалось, что умение спонтанно двигаться под музыку, придумывать на ходу новые движения присуще только человеку. Но исследования американских ученых показали, что такой же способностью обладают попугаи. Они проанализировали видеозаписи с танцующими попугаями в соцсетях и на популярных видеохостингах, а результатами своих наблюдений поделились в научных журналах. Эксперты говорят, что у попугаев, как и у людей, хорошо развиты связи между слуховыми и двигательными центрами мозга. Причина кроется в том, что львиную долю информации попугаи воспринимают на слух, они - аудиалы. О том, что эти птицы умеют трясти хохолками под музыку и поднимать лапки в такт, было известно давно. Современные исследования показывают, что попугаи танцуют не машинально, они придумывают “хореографию” на ходу, импровизируют. А еще они могут танцевать без музыки, по всей видимости, для них это просто один из способов общения между собой. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, какой вы танцор.

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