Тест: какой вы станете мамой?

Материнство - важный этап в жизни каждой женщины. Самое интересное, что представительницы прекрасного пола даже предположить не могут, какая мама из них получится. Многие переживают о том, что станут плохой матерью, но, на самом деле, оказываются куда более ответственными и заботливыми, чем, например, мамы-знаменитости. К сожалению, в шоу-бизнесе достаточно примеров того, как рождение ребенка ничуть не стало толчком к благоприятным переменам в жизни. Показательной является история британской журналистки Пичес Гелдоф, дочери солиста группы The Boomtown Rats. Дочь рок-звезды унаследовала от папеньки любовь к скандалам, страдала от наркозависимости. В 23 года Пичес стала мамой и аудитория уж было замерла в ожидании, что в жизни звезды наступят долгожданные изменения. Увы, этого не произошло. Папарацци частенько ловили телеведущую в неподходящие моменты, фото и видео, попавшие в Сеть, свидетельствовали - Пичес не справляется с материнством. Финал истории Пичес Гелдоф печален - в 25 лет она скончалась от передозировки наркотиков, держа на руках своего второго годовалого сына. Хотите узнать, какой мамой вы станете? Ответьте на вопросы нашего теста.

Показать полностью