Тест: какой вы сосед?

Соседи бывают разные. Веселые, тихие, хозяйственные, вредные… Одним словом, сколько на свете людей - столько и типов соседей. С одними мы ладим, с другими вообще ни словом не обмениваемся, с третьими - постоянно ругаемся и соперничаем. В некоторых случаях сложные взаимоотношения складываются не только между людьми, живущими рядом, но и между целыми поселениями. Так, в СМИ сообщили о двух итальянских деревнях под названиями Бароло и Барбареско, расположенных на соседних холмах. И в том и в другом населенном пункте занимаются виноделием, и, как нетрудно догадаться, деревни конкурируют друг с другом. И в Бароло, и в Барбареско придерживаются своих методов изготовления вина, которым следуют на протяжении многих лет. Только сорт винограда, из которого изготавливаются местные напитки, один и тот же - “неббиоло”. Винные эксперты отмечают, что на свойства вина огромное влияние оказывает климат. В Бароло он чуть прохладнее, а это означает, что вино получается более элегантным и бархатным, а в Барбареско - более легким и фруктовым. Несмотря на то, что и того, и у другого стиля обязательно найдутся поклонники, соседи-виноделы все равно соперничают друг с другом. Хотите узнать, какой вы сосед? Наш тест даст честный ответ.

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