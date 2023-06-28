Тест: какой вы сосед?

В конце мая в мире отмечали Международный день соседей. Не все знакомы с этим праздником, да и с соседями по дому или даже лестничной клетке далеко не каждый поддерживает отношения. Между тем в ряде стран существуют соседские традиции, соблюдать которые считается хорошим тоном. Например, в Турции принято дружить с людьми, живущими поблизости. “Выбирай не дом, а соседей”, - гласит распространенная в этой стране поговорка. В прежние времена при заселении новых людей в дом старожилы устраивали настоящий праздник: женщины готовили угощение и чай, а мужчины помогали заносить мебель. В Японии в прошлом люди жили целыми общинами, поскольку трудиться сообща было проще и эффективнее. У жителей Страны Восходящего Солнца даже возникло понятие “гири”, которые обозначало чувство ответственности перед своей семьей и общиной. Несмотря на то, что такой жизненный уклад ушел в прошлое, японцы до сих пор перед новогодними праздниками готовят угощение для соседей, благодарят за доброе отношение и выражают надежду на поддержку в наступающем году.

Какой вы сосед - замечательный или вредный? Хорошо ли людям живется с вами по соседству? Проверьте, ответив на вопросы нашего теста.