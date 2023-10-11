Тест: какой вы соня?

Значительную часть жизни человек проводит во сне. Многие сокрушаются по этому поводу - мол, можно было бы провести это время за какими-нибудь активностями, но на самом деле работа организма в моменты сна не прекращается. Мозг по-прежнему продолжает работать и иногда выдавать гениальные идеи. Существует множество легенд о том, что знаменитые научные теории, изобретения или художественные произведения изначально привиделись своим создателям во сне, и только потом были воплощены в реальности. Действительно ли такое возможно? По словам ученых - да. Не так давно в исследовании, результаты которого были опубликованы в издании Scientific Reports, было доказано, что креативные способности человека возрастают после непродолжительного сна. Люди, которые немного вздремнули перед выполнением творческих заданий, справились с ними гораздо лучше, чем те, кто на протяжении всего эксперимента бодрствовал. Кроме того, ученые обнаружили, что во время самой первой, поверхностной фазы сна человек способен управлять своими сновидениями. Хотите узнать, какие у вас отношения со сном и к какому типу сонь вы относитесь? Тогда ответьте на вопросы нашего нового теста.

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