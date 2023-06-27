Тест: какой вы предмет эпохи 90-х?

Забавный тест для тех, кто знаком с эпохой “лихих девяностых” и тех, кто знает о ней только по фильмам и сериалам.

Девяностые годы - рубеж между советской эпохой и миллениумом - стали знаковыми в отечественной истории. В этот период у людей, выросших в СССР, появилась возможность приобрести вещи, о существовании которых раньше и не подозревали. Одним из самых популярных развлечений детей и подростков того времени стали тамагочи - японские игрушки, которые в нашей стране появились в 1996 году. Это была своего рода альтернатива для тех, кто всегда мечтал о домашнем любимце, но родители не позволяли завести его. Милый виртуальный зверек требовал от владельца не меньше ухода и внимания, чем живой питомец - в случае, если о нем забывали, он умирал. Другим модным способом провести досуг стала игра в тетрис. Игрушка, напоминавшая своим внешним видом пульт от телевизора, и сегодня популярна у любителей вспомнить прошлое. У современного поколения, привыкшего к красочным игрушкам на смартфоне, тетрис, вероятно, восторга не вызовет, но заинтересует как прародитель многих известных и сегодня онлайн-игр.

Хотите узнать, на какой предмет из девяностых вы похожи? Ответьте на вопросы нашего ностальгического теста, чтобы получить результат.