Тест: какой вы покемон?

Мультфильмы про покемонов, а затем и игра Pokemon Go в свое время наделали немало шуму. Вокруг милых вымышленных существ разгорелись поистине нешуточные страсти. Не сосчитать, сколько инцидентов произошло из-за ловли покемонов - какие-то стали поводом для смеха, другие закончились трагически. Например, в прошлом году после пятилетней тяжбы суд Калифорнии уволил двух полицейских, которые слишком уж увлеклись игрой Pokemon Go. Как сообщают СМИ, офицеры Луи Лозано и Эрик Митчелл проигнорировали вызов об ограблении - вместо этого они отправились в парк, чтобы поймать там покемона Снорлакса. В объяснительной офицеры рассказали, что не слышали рацию из-за шума вокруг. Правда вскрылась благодаря записи видеорегистратора в служебном автомобиле. На записи четко слышно, как спустя несколько минут после сообщения об ограблении один из полицейских сказал “да черт с ним!”, а другой заявил, что где-то поблизости можно поймать Снорлакса. В последующие четверть часа Лозано и Митчелл ездили по району в поисках покемонов. Как уже было сказано ранее, развлечение вместо работы обернулось для них увольнением. Ответьте на вопросы теста и узнайте, какой вы покемон.

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