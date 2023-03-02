Тест: какой вы персонаж из советских фильмов?

Любовь зрителей к советским фильмам не ослабевает со временем. А имена режиссеров, актеров и их персонажей известны представителям всех поколений. У зрителей тоже есть свои фавориты. В 2023 году исполняется сто лет со дня рождения легендарного Леонида Гайдая. В честь этой даты телеканал "Мосфильм". Золотая коллекция" провела опрос среди интернет-пользователей, целью которого было выяснить, каких героев фильмов Гайдая зрители любят наиболее всего. Бесспорным рекордсменом голосования стал Шурик, роль которого исполнил талантливый актер Александра Демьяненко. Персонаж, который появляется сразу в трех фильмах режиссера - "Операция Y", "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию" - понравился 40% зрителей. На втором по счету месте обаятельный мошенник Жорж Милославский, роль которого блестяще сыграл Леонид Куравлев - за него проголосовал 31% пользователей. Замкнул тройку лидеров Семен Семенович Горбунков ("Бриллиантовая рука") в исполнении Юрия Никулина, 28% опрошеных назвали его своим любимым героем.

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