Тест: какой вы персонаж из книг Достоевского?

Имя Федора Михайловича Достоевского известно каждому школьнику. Автор великих произведений, вошедших в золотой фонд отечественной и мировой литературы, поначалу тяготел к жанру пьесы. Известно, что на протяжении обучения в санкт-петербургском Инженерном училище он работал над драмами “Жид Янкель”, “Мария Стюарт” и “Борис Годунов”. Правда, рукописи не сохранились до наших дней, поэтому судить о том, каким Достоевский был драматургом, невозможно. А первый роман писателя, “Бедные люди”, был написан в 1845 году. По счастливому стечению обстоятельств, Федор Михайлович снимал жилье вместе с писателем Дмитрием Григоровичем. Он направил рукопись Николаю Некрасову, который пришел от прочитанного в восторг. Дебютный роман Достоевского он проглотил за одну ночь, а наутро сразу же послал экземпляр Виссариону Белинскому. По некоторым сведениям, Некрасов при этом назвал Федора Михайловича “новым Гоголем”, а затем опубликовал “Бедных людей” в своем альманахе “Петербургский сборник”.

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