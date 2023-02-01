Тест: какой вы персонаж из «Игры престолов»?
Узнайте, кто вы из персонажей популярного сериала.
Несмотря на то, что “Игра престолов” завершилась несколько лет назад, страсти по этому телехиту не утихают до сих пор. Вышедший в прошлом году спин-офф “Дом дракона” вновь подогрел интерес к легендарной саге Джорджа Мартина и ее экранному воплощению. Влияние “Игры престолов” на современную культуру, да и не только на нее, невозможно переоценить. Отсылки к сериалу можно обнаружить в других телешоу, книгах, спектаклях, в честь персонажей называют детей, домашних питомцев, а также... древние ископаемые. В 2022 году палеонтологи обнаружили в Аргентине останки динозавра, масса которых равна порядку четырех тонн. Среди ученых, обнаруживших окаменелости, наверняка присутствовали почитатели “Игры престолов” так как новый вид приобрел название Meraxes gigas в честь дракона по имени Мераксес. По словам специалистов, обнаруженное животное проживало 93-96 миллионов лет назад и обладало поистине фантастическими размерами. Длина туловища составляла порядка 11 метров, а диаметр головы был равен 127 сантиметрам. А еще этот динозавр был хищником.
Специально для поклонников “Игры престолов” мы приготовили тест. Пройдите его и узнайте, на какого персонажа саги вы похожи.