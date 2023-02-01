Тест: какой вы персонаж из «Игры престолов»?

Несмотря на то, что “Игра престолов” завершилась несколько лет назад, страсти по этому телехиту не утихают до сих пор. Вышедший в прошлом году спин-офф “Дом дракона” вновь подогрел интерес к легендарной саге Джорджа Мартина и ее экранному воплощению. Влияние “Игры престолов” на современную культуру, да и не только на нее, невозможно переоценить. Отсылки к сериалу можно обнаружить в других телешоу, книгах, спектаклях, в честь персонажей называют детей, домашних питомцев, а также... древние ископаемые. В 2022 году палеонтологи обнаружили в Аргентине останки динозавра, масса которых равна порядку четырех тонн. Среди ученых, обнаруживших окаменелости, наверняка присутствовали почитатели “Игры престолов” так как новый вид приобрел название Meraxes gigas в честь дракона по имени Мераксес. По словам специалистов, обнаруженное животное проживало 93-96 миллионов лет назад и обладало поистине фантастическими размерами. Длина туловища составляла порядка 11 метров, а диаметр головы был равен 127 сантиметрам. А еще этот динозавр был хищником.

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