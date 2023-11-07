Тест: какой вы персонаж «Игры престолов» во время игры в покер?

Карточные игры — одно из самых старых и популярных развлечений. Покеру, например, насчитывается более 500 лет. Ученым удалось обнаружить упоминания об игре, напоминающей покер, в исторических источниках, относящихся к 1526 году. В Испании и Италии игра носила название primero, во Франции ее называли la prime. Каждый игрок получал по три карты, после чего делались ставки, и в итоге одна из комбинаций оказывалась выигрышной. В восемнадцатом веке карточная игра распространилась по другим странам, где также носила аутентичные названия: brag в Англии, pochspiel — в Германии, во Франции — poque. Однако правила на тот момент несколько изменились — на руки игрокам сдавали уже по пять карт, а одним из обязательных элементов игры был блеф. Существуют и другие версии происхождения покера. Например, одна из них гласит, что карточная игра возникла в результате трансформации игры в домино, другая — что предком покера является персидская игра as nas, в которой принимали участие пять игроков.

Как бы там ни было, покер по-прежнему входит в топ любимых карточных игр. Пройдите тест и узнайте, на какого персонажа «Игры престолов» вы похожи во время игры в покер.