Тест: какой вы монстр из сериала «Гримм»?

Когда мы слышим фамилию "Гримм", на ум сразу же приходят старинные сказки, знакомые с самого детства. Братья Гримм были исследователями фольклора, бережно записывали немецкие сказки и легенды, в после делали литературную обработку. С появление интернета многие узнали, что аутентичные сказки были не такими уж милыми, как в обработке, а очень даже суровыми и населенными страшными чудовищами. Последними как раз таки вдохновились создатели сериала "Гримм". Они придумали историю о молодом полицейском по имени Ник Беркхардт, который является потомком рода Гримм - попала, были они не сказочниками и фольклористами, а охотниками за нечистью. До поры до времени Ник не подозревает о скрытой способности, которой наделены все представители его рода - они умеют видеть сверхъестественных существ, какой бы облик они ни принимали. Поначалу продюсеры скептически отнеслись к идее сценаристов, но после того как пилот успешно стартовал, заказали целый сезон. Время для показа нового шоу выбрали неслучайно. Считается, что больше всего аудитории собирается в экранов в четверг вечером, поэтому премьеру "Гримма" поставили именно на это время. Ответьте на вопросы теста и узнайте, на какого сказочного монстра из сериала вы похожи больше всего.

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