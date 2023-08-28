Тест: какой вы макарун?

Мини-пирожное под названием “макарун” популярно во всем мире. В разных изданиях можно найти разное написание этого слова - “макарон”, “макароне”, “макарони” и т.д. Точно также существует несколько версий происхождения этого десерта. По одной из них, его придумали французские монахини. Поскольку мясо в монастыре было под запретом, предприимчивые дамы изобрели полезный и вкусный десерт с миндалем. Они назвали его macarons и стали изготавливать его на продажу, и вскоре он завоевал всю Францию. В городе Нанси, где, по легенде, и придумали макаруны, существует улица, названная в честь монахинь-изобретательниц лакомства, и магазин. Согласно другой версии, макаруны были придуманы в Италии, а именно в Венеции, а во Францию они попали после свадьбы короля Генриха II с Екатериной Медичи - она привезла на торжество традиционный десерт. Так или иначе, макаруны пришлись французам, а затем и всему остальному миру, по вкусу. Королева Мария-Антуанетта обожала эти мини-пирожные и даже назвала в их честь свою любимую кошечку.

Любите ли вы макаруны? Ответьте на вопросы и узнайте, какой разновидностью этого лакомства вы могли бы быть.