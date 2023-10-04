Тест: какой вы котик из мультфильмов Диснея?

Мультфильмы Уолта Диснея для многих зрителей являются синоним детства. Между тем у великого мультипликатора детские годы протекали не слишком весело. Дисней появился на свет в семье плотника и учительницы, где, помимо него, росли еще четверо детей. Когда мальчику было пять лет, они переехали из Чикаго на ферму в штате Миссури. Жизнь здесь была непростой, зато Уолт познакомился с множеством животных, которых впоследствии начал изображать в виде мультяшек. Рисование было подлинной страстью Диснея, настолько большой, что свои первые творения он создавал на туалетной бумаге - других материалов для творчества под рукой попросту не было. Кстати, именно благодаря своему таланту Уолт заработал первые деньги. Он продал соседу свой рисунок за 25 центов. Очень скоро мальчик сообразил, что своими картинками можно расплачиваться за другие услуги - например, в обмен на стрижку у парикмахера он рисовал карикатуры. Путь в профессию мультипликатора у Диснея был извилистым и долгим, но все же он нашел возможности воплотить в жизнь свою мечту. В 24 года он уже стал владельцем собственной студии. Ответьте на вопросы теста и узнайте, на какого котика из диснеевских мультфильмов вы похожи.

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