Тест: какой вы кот?

Кошки бывают разные. С богатой родословной и беспородные. Экзотического окраса и обыкновенного шпротного. Ласковые и высокомерные. В любом случае, все они находят своих хозяев и ценителей. Не так давно британские ученые выяснили, какие породы кошек наделены самым высоким интеллектом. Результатами исследования поделилось издание The Daily Mail. Саманта Уотсон, сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, рассказала, что измерить коэффициент кошачьего IQ - не такая уж простая задачка. Не существует какого-либо стандартного теста, который поможет определить, насколько кошка умна. Поэтому в своем исследовании ученые оценивали уровень любознательности мурлык, их способность адаптироваться к окружающей среде и потребность в умственной деятельности. Кроме того, специалисты проверили, насколько кошки разных пород открыты для общения с человеком и другими питомцами. Всего в исследовании участвовали 4300 кошек 26 пород. Как оказалось, в числе самых умных - животные абиссинской, бирманской и бенгальской пород. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, кошкой какой породы вы могли бы быть. Мяу!

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