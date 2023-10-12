Тест: какой вы кофе?

Кофе - один из самых популярных в мире напитков. Многие люди предпочитают пить его по утрам, поскольку, как считается, он превосходно бодрит и стимулирует пищеварение. Однако, по мнению ученых-сомнологов, занимающихся изучением проблем со сном, не стоит пить кофе в первый час после пробуждения. Почему? Сомнолог Рекс Исап объяснил, что на протяжении всего дня мозг человека вырабатывает аденозин. Это вещество, которое способствует долгому и крепкому сну. Чем дольше мы бодрствуем, тем больше аденозина накапливается в организме, соответственно, тем быстрее мы уснем, как только окажемся в кровати. Кофеин блокирует рецепторы аденозина, поэтому человек, выпивший прямо с утра чашечку кофе, будет бодрствовать дольше. Не исключено, что ночью он будет страдать от бессонницы. Тем, кто не представляет свою жизнь без этого напитка, специалисты рекомендуют подождать часок после пробуждения, прежде чем идти к кофемолке или кофемашине. За это время уровень кортизола в организме снизится естественным образом и кофеин не ударит по организму. Людям, страдающим от бессонницы, эксперты не советуют пить кофе позднее 14.00. Хотите узнать, на какой кофе вы похожи по характеру? Ответьте на вопросы нашего теста.

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