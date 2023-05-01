Тест: какой вы художник?

Желание рисовать и самовыражаться с помощью творчества знакомо многим людям. У некоторых к этому добавляется стремление стать известным художником и запечатлеть свое имя в веках. Но как им стать? Формулу успеха удалось вывести американским исследователям. Они выяснили, что прежде чем художник достигнет творческого взлета и мировой известности, он должен пройти фазу экспериментов. Специалисты проанализировали работы более 2000 живописцев и с помощью искусственного интеллекта узнали, придерживались ли художники единого стиля на разных этапах своей творческой деятельности. Как оказалось, перед тем как в карьере большинства “подопытных” наступала полоса успеха, они проходили довольно продолжительный период экспериментов, использовали самые разные материалы, техники работы и подходы к ней. С наступлением известности художники сосредотачивали свое внимание на каком-то одном стиле и методе, использовали наработки, сделанные во время периода экспериментов.

Поэтому экспериментировать не только можно, но и нужно. Чтобы узнать, с каких материалов и живописной техники вам следует начать, ответьте на вопросы нашего теста.