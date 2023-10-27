Тест: какой вы хозяин для вашего питомца?

«Мы в ответе за тех, кого приручили», — как бы банально это ни звучало, но цитата из «Маленького принца» до сих пор дает наиболее точное предписание тем, кто берет на себя ответственность за живое существо, будь то человек или питомец. И если в большинстве случаев люди способны заявить, что им что-то не нравится в обращении, то с домашними любимцами дело обстоит сложнее. Как понять, насколько ваш пес или кот доволен своей жизнью? Эксперты советуют обратить внимание на правило «пяти свобод» — если все они учтены, то можно с наибольшей долей вероятности утверждать, что питомцу живется хорошо и вольготно. Так называемая «первая свобода» заключается в том, что животное должно иметь возможность утолить свой голод и жажду в любой момент. Вторая включает в себя право на лечение в случае болезни. Когда у животного появляются симптомы недомогания, необходимо сразу же обратиться за консультацией к специалисту. Третья свобода заключается в том, что питомец не должен подвергаться стрессу и испытывать страх. Четвертая — право на комфорт и избавление от дискомфорта, если он появляется. Наконец, пятая свобода — право жить в тех условиях, которые наиболее похожи на естественную среду обитания.

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