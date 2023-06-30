Тест: какой вы хозяин для вашего питомца?

На протяжении многих сотен лет человек живет бок о бок с прирученными животными - собаками, кошками и т.д. Несмотря на то, что за время совместного проживания мы, кажется, изучили малейшие нюансы поведения домашних питомцев, они все равно находят, чем нас удивить. Не так давно, например, ученые выяснили, почему собаки при встрече лижут человеку лицо. Нет, конечно же, хвостатые любимцы рады видеть своих хозяев и не стесняются выражать свои эмоции, но дело не только в этом. Исследователи из Бристольского университета рассказали, что причина кроется в привычке, уходящей корнями в тот период, когда собака была еще щенком. Малыши лижут свою мать для того, чтобы сообщить - они голодны. Таким образом, утверждают ученые, собаки даже во взрослом возрасте сохраняют в своей натуре что-то щенячье. Хозяин для них такая же значимая натура, как мать, а еще - добытчик, поэтому они неосознанно воспроизводят свое щенячье поведение и ждут, что человек отреагирует на их посыл и покормит чем-нибудь вкусненьким, например.

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