Тест: какой вы герой из боевиков 90-х?

Как и восьмидесятые, девяностые годы в американском кинематографе прошли под знаком боевиков. По счастливой случайности именно в это время в Голливуде появились актеры, которые как нельзя лучше подходили на роли главных героев - крутых парней, бойцов, борющихся за справедливость. Все парни мечтали стать похожими на них, а девушки развешивали в своих комнатах постеры с персонажами фильмов и вздыхали по ним. Многие боевики, вышедшие в период с 1990 по 1999 год, были продолжениями нашумевших в восьмидесятые фильмов. Например, “Крепкий орешек-2” или “Терминатор-2: Судный день”. Выходили картины, жанр которых балансировал на грани боевика, драмы, а иной раз и фэнтези. К числу таковых относится культовый “Ворон” о рок-музыканте, восставшем из мертвых, чтобы отомстить за свою смерть и смерть невесты. Главную роль в ленте сыграл Брэндон Ли - он погиб на съемках в результате несчастного случая. “Леон”, “Миссия невыполнима”, “Люди в черном”, “пятый элемент” - вот только несколько боевиков, вышедших в девяностые и со временем ставших классикой жанра. Эксперты в сфере кино считают, что эти фильмы необходимо увидеть хотя бы раз в жизни.

На какого героя боевика вы похожи? Узнайте с помощью нашего теста.