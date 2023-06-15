Тест: какой вы дачник?

Кто-то предпочитает проводить весну и лето в городе, а кто-то не представляет своей жизни без дачи. Первозданная тишина, природа, шашлыки, и, конечно же, времяпровождение на грядках - все это становится неотъемлемыми атрибутами дачного сезона. Интересно, что многие культуры, которые можно найти в огороде у каждого дачника, возделываются уже на протяжении сотен и даже тысяч лет. Пожалуй, самым древним овощем, который выращивается повсеместно, является огурец. По подсчетам ученых, этой культуре более шести тысяч лет. Его родиной считаются Индия и Китай, там, в субтропиках, огурец произрастает в своем первозданном виде - как лиана. В России этот овощ возделывают с шестнадцатого века, известно, что он входил в число любимых деликатесов Екатерины II. Чуть более молодой культурой можно назвать морковь, которую человечество употребляет в пищу приблизительно четыре тысячи лет. Этот корнеплод известен на Руси еще с незапамятных времен, упоминания о нем можно найти в “Домострое”. Кстати, морковь бывает не только оранжевой, но еще и белой, красной, фиолетовой.

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