Тест: какой вы человек в душе?

Желание познать себя свойственно каждому человеку. Только не всегда мы сознаем его, а осознав, не понимаем, с чего начать и в какую сторону вообще двигаться. Не лишним будет следовать советам тех, кто собаку съел на изучении тайн человеческой души - психологов. По мнению специалистов, постижению самого себя мешает постоянная занятость. Нам некогда остановить бег хотя бы ненадолго, задуматься над тем, чего мы хотим на самом деле, какие наши желания являются навязанными со стороны, а какие - действительно принадлежат нам. Чтобы начать диалог с собой и лучше узнать себя, психологи рекомендуют как можно более чутко прислушиваться к себе. Не стоит спешить давать оценку своим поступкам и действиям, мыслям и планам, лучше призадуматься: а какие эмоции они у вас вызывают? Если вы испытываете раздражение, беспомощность, растерянность, не лишним будет прибегнуть к помощи специалиста. Также многое о себе можно узнать, задумавшись о том, что нам не нравится в других людях. Вполне возможно, что таким образом дает о себе знать Тень - часть личности, о которой мы предпочитаем не знать, термин был введен Карлом Юнгом.

Лучше узнать себя помогают психологические тесты. Ответьте на вопросы этого теста и узнайте, какой вы человек в глубине души.