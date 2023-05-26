Тест: какой вы будете в старости?

“Старость не радость”, - гласит известное высказывание, но так ли это на самом деле? Многие люди сетуют на то, что эволюция никаких образом не защитила человечество от старения. “Неужели природа никак не могла замедлить процесс старения с течением времени?” - таким вопросом задаются десятки тысяч обывателей со всего земного шара. Но, по словам ученых, эволюция и не должна была об этом заботиться - ее целью было вовсе не увеличение продолжительности жизни, а увеличение числа потомков. Грубо говоря, когда у человека появляется новый ген, который позволяет производить на свет большее количество потомков, природа заботится о том, чтобы этот ген унаследовал каждый второй ребенок такого счастливчика. В дальнейшем благодаря этому гену численность потомства у его детей и детей его детей будет увеличиваться от поколения к поколению. Поскольку старческие недуги никаким образом не сказываются на воспроизведении потомства, т.к. проявляются уже в том возрасте, когда детородные функции угасают, они находятся вне сферы интересов эволюции.

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