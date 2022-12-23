Тест: какой волшебной силой вы могли бы обладать, если бы были волшебником?

С давних пор люди верили в существование потусторонних сил, магии, а также людей, которые могли сотворить любое чудо. Пожалуй, одним из самых известных волшебников в мировой культуре является Мерлин, придворный чародей легендарного короля Артура. Не так давно ученые из Бристольского и Даремского университетов обнаружили самый старые на данный момент письменные упоминания об этом персонаже артурианы. Тексты, которые обнаружили исследователи, принадлежат к циклу прозаических рыцарских романов “Ланселот-Грааль”, созданных в 1220-1225 годах. Вероятно, именно к этим источникам позднее, в пятнадцатом веке, прибегал при работе над своим трудом “Смерть Артура” Томас Мэлори. Рукопись, которую обнаружили ученые, была сделана на севере Франции. Но, по всей видимости, была невостребованной, потому что в дальнейшем ее использовали для переплета другой книги пера французского философа Жана Жерсона, изданной в период между 1494 и 1502 годами. Там ее и нашел в 2019 году ученый Майкл Ричардсон.

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