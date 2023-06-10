Тест: какой ваш язык любви?

Словосочетание “язык любви” хотя бы раз слышал каждый человек. Оно отнюдь не новое - впервые в обиход его ввел американский писатель Гэри Чепмен в 1992 году, когда в свет вышла его книга “Пять языков любви: как выразить любовь вашему спутнику”. Концепция Чепмена гласила, что у каждого человека есть свой язык привязанности и нежности. И когда в паре влюбленные говорят на разных языках, несмотря на силу чувств, неизбежно возникают ссоры, обиды и конфликты. Избежать их можно, выяснив, какой из языков любви свойственен вам и вашему партнеру - всего Чепмен выделил пять видов. Это прикосновения, помощь, слова, время и подарки. Такой взгляд на отношения был в новинку для общественности, поэтому книга быстро стала бестселлером, была переведена на 49 языков, только на английском было выпущено около одиннадцати миллионов экземпляров. Несмотря на то, что многие читатели убеждены - теория Чепмена осноывается на психологическом базисе, на самом деле это не так. Среди специалистов в сфере отношений “Пять языков любви” до сих пор вызывают много дискуссий.

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