Тест: какой ваш самый большой страх?

Стремление познать себя свойственно в большей или меньшей степени каждому человеку. Поэтому мы так любим проходить всевозможные тесты и узнавать о себе что-нибудь новенькое. Но в то же время, как говорят психологи, люди устроены так, что хотят видеть себя и показывать себя окружающим только в положительном ключе. Таким образом они якобы находят подтверждение тому, что успешны, привлекательны, перспективны и т.д. По словам исследователей, во время прохождения серьезных психологических тестов или заполнении анкет при поступлении на работу или с какой-либо другой целью люди дают так называемые социально желательные ответы. То есть они читают возможные варианты ответа и выбирают среди них не тот, который отражает их взгляды лучше всего, а те, которые создадут им положительный имидж. В большинстве случаев это происходит бессознательно. Наиболее эффективными многие психологи считают проективные тесты, которые представляют собой не привычные опросники, а картинки, образы, рассказы и т.д. Методика проведения этих тестов предполагает, что человек высказывает исключительно свои мысли, он лишен соблазна дать “правильный” ответ.

Один из самых популярных проективных тестов - пятна Роршаха. Предлагаем вам пройти тест на фобии, основанный на этой методике.