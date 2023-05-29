Тест: какой ваш самый большой страх?

Все люди чего-то боятся. Только кто-то тщательно скрывает свои страхи от посторонних, а кто-то не стесняется рассказать о них всему миру. Например, многие знаменитости поделились с поклонниками своими фобиями, среди которых немало необычных. Например, Кендалл Дженнер страдает от трипофобии - боязни маленьких отверстий, особенно если их много. Вид пчелиных сот, губок для мытья, пористого шоколада вызывает у трипофобов настоящую панику. Орландо Блум старается держаться подальше от свиней - актер подвержен поркуфобии. Страх Блума перед хрюшками настолько велик, что он даже свиное мясо не ест и требует, чтобы на съемочной площадке поблизости не было ни одного обладателя розового пятачка. Коллеги по “Сумеркам”, Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон, страдают от гиппофобии - боязни лошадей. А певица Рианна, выросшая на Барбадосе, терпеть не может рыб. Можно себе представить, как это обидно - иметь возможность искупаться в синем море, но из-за страха перед его обитателями идти в бассейн. Вот такая ирония судьбы!

А чего боитесь вы? Какую вашу фобию можно назвать главной? Узнайте ответ - если не боитесь, конечно, - с помощью нашего теста.