Тест: какой ваш настоящий знак Зодиака?

Астрология зародилась в глубокой древности. С течением времени многие дисциплины ушли в прошлое, но эта до сих пор остается широко распространенной. В массовом представлении типичный астролог похож на волшебника из фэнтези, который смотрит в телескоп, наблюдает за расположением звезд, а затем выдает прогноз на будущее. На самом деле астрология - занятие кропотливое, требующее от специалиста невероятной усидчивости и внимательности. В 1949 году француз Мишель Гоклен начал собирать астрологические данные, чтобы выявить связи между датой рождения, особенностями личности и ее поведением. Спустя некоторое время к нему присоединилась его супруга Франсуаза Шнайдер, статистик по роду деятельности. Вместе они проанализировали огромное количество информации о рождении разных людей и выявили любопытные взаимосвязи между жизнями выдающихся людей, появившихся на свет в тот или иной день. Например, они открыли влияние планеты Марс на успешную спортивную карьеру - по подсчетам супругов-астрологов, во время восхода или кульминации Красной планеты на свет появляются чемпионы. На какой знак зодиака вы похожи по характеру? Узнайте с помощью нашего теста.

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