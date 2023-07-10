Тест: какой ваш истинный знак Зодиака?

Астрологические прогнозы в современном мире носят скорее развлекательный характер - хотя есть и те, кто полагается на предсказания звезд целиком и полностью. А вот в далеком прошлом прогнозам жрецов уделялось большое внимание. Изначально астрология была тесно связана с другой древней дисциплиной - астрономией. Ведь в основе предсказаний лежали наблюдения за небесными телами, важность которых в тот период оценивалась по размеру и яркости на небосклоне. Самыми важными небесными объектами считались Солнце, Луна и планеты Солнечной системы вплоть до Сатурна. Покровителем каждого из этих космических тел был определенный бог - за Солнцем был закреплен Гелиос, за Марсом - Арес, за Юпитером - Зевс и т.д. А откуда появились 12 знаков? Еще в Древней Месопотамии жрецы, наблюдавшие за движением Солнца относительно звезд, разделили небо на 12 секторов. Каждому из них соответствовало то или иное созвездие, все они на тот момент, за исключением Стрельца, носили названия животных. Да и само слово “зодиак” произошло от древнегреческого выражения, которое в переводе означало “круг животных”.

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