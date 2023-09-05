Тест: какой ваш главный недостаток?

Недостатки есть у каждого человека, как внешние, так и внутренние. Стесняться их не стоит - гораздо более эффективно, по мнению психологов, будет поработать над ними и превратить в достоинства. Так уже сделали некоторые знаменитости. Например, американская актриса и фотомодель Кейт Босуорт на протяжении долгих лет комплексовала из-за гетерохромии. Один глаз девушки голубого цвета, второй - с коричневыми вкраплениями. В детстве Кейт страдала из-за своей особенности, но со временем поняла - это не минус, а изюминка. Певица и актриса Барбра Стрейзанд в юности неоднократно сталкивалась с насмешками окружающих. Ее внешность всегда была далека от модных стандартов, а уж большой нос тем более вызывал у людей негативную реакцию. Тем не менее подколы и злые шутки не остановили Стрейзанд. Она построила необыкновенную карьеру, помимо актерской игры и пения, попробовала свои силы в режиссуре и продюсерском деле. Обладательница двух “Оскаров”, премий “Эмми”, “Грэмми” и “Тони” точно может сказать: никакие “недостатки” не станут препятствием на пути к мечте. Над своими внутренними недостатками также необходимо работать, но для начала нужно встретиться с ними лицом к лицу. Готовы? Тогда пройдите наш тест.

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