Тест: какой уникальной способностью вы обладаете?

Еще лет десять назад во всем мире огромной популярностью пользовались различные телешоу, в которых обычные люди могли продемонстрировать свои таланты. В современном мире заявить о себе и своих уникальных способностях может любой желающий, были бы под рукой смартфон и доступ в интернет. А вот о необычных талантах людей, живших сто и более лет назад, данные сохранились лишь в виде отзывов очевидцев. Например, уроженец Шотландии Дэниел Данглас Хоум прославился тем, что мог левитировать. Вообще, у этого шотландца, по воспоминаниям современников, было множество необыкновенных талантов - он умел играть на аккордеоне, не прикасаясь к клавишам, и заставлять предметы перемещаться в воздухе, однако больше всего людей потрясала его способность парить в воздухе. Конечно же, в адрес Хоума звучало немало обвинений в шарлатанстве, хотя тот и проводил свои сеансы левитации в условиях, которые максимально демонстрировали отсутствие каких-либо фальсификаций. Только в 1847 году физик Уильям Крукс развеял сомнения скептиков, заявив, что способности Хоума вполне реальны.

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