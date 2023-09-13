Тест: какой у вас тип волшебных крыльев?

Как известно, если у человека чего-то нет, то ему очень хочется это заполучить. Девушки с прямыми волосами мечтают о кудрях, блондинки грезят стать брюнетками, а обладатели невысокого роста с завистью поглядывают на тех, чей рост превышает отметку в 180 см. Вот и крылья, которых у людей отродясь не было, с давних пор не давали ему покоя. На протяжении многих столетий мудрецы и изобретатели пытались придумать, как испытать, что такое свободный полет, на собственном опыте. Миф о Дедале и Икаре слышали, наверное, все. Английский монах-бенедиктинец Эйлмер Мальмсберийский решил повторить опыт легендарного героя, сконструировал крылья, надел их на себя и прыгнул с башни аббатства. Как нетрудно догадаться, Эйлмер не полетел, а упал с высоты 200 метров. К счастью, при падении монах не разбился насмерть, а “всего лишь” сломал себе обе ноги и на всю жизнь остался инвалидом. В дальнейшем попытки взмыть в небеса предпринимали мусульманский изобретатель Аббас ибн Фирнас, легендарный Леонардо да Винчи. Автором первого настоящего планера стал немец Карл Вильгельм Отто Лилиенталь в 1889 году. А потом человечество придумало самолеты… Хотите узнать, каким типом волшебных крыльев вы могли бы обладать? Ответьте на вопросы нашего теста.

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