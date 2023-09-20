Тест: какой у вас тип мышления?

Все люди разные. Это простая истина, о которой, правда, мы нередко забываем и считаем, что собеседник воспринимает окружающий мир точно так же. На самом деле, получив информацию из внешнего мира, каждый человек обрабатывает ее по-своему, у него возникает собственное, уникальное представление о вещах и явлениях. Да, конечно же, в мышлении и поведении людей можно найти нечто общее - именно этим и занимаются психологи и эксперты по коммуникации. По словам исследователей, у каждого из нас в детстве формируются свои интеллектуальные навыки и приемы. Какими они будут, зависит от множества факторов - окружающей среды, характера, личного опыта и т.д. У каждого человека есть свой стиль мышления, вернее, их несколько, но один из них все равно будет преобладать над другими. Существует большое количество типологий, например, некоторые исследователи выделяют синтетический, идеалистический, аналитический, прагматический и другие типы мышления. Определить, каким из них обладает человек, можно с помощью специальных тестов. Хотите узнать, какой тип мышления присущ именно вам? Пройдите наш новый тест, а мы подробно расскажем, к какому типу вы принадлежите.

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