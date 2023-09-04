Тест: какой у вас тип мышления?

Человеческий мозг до сих пор хранит в себе множество тайн. Несмотря на огромное количество исследований, проведенных в этом направлении, ученые не могут пока раскрыть до конца все секреты мыслительного процесса. Не так давно специалисты из Университета Невады заявили, что для того, чтобы думать, человеку не обязательно использовать слова. На протяжении многих тысяч лет люди использовали язык для общения друг с другом, способность к речи считалась главным отличием между человечеством и животными. И все же, по мнению исследователей, мыслительный процесс без слов - это не фантастика, а реальность. Ученые провели ряд исследований, результаты которого показали, что у некоторых людей мышление с помощью слов отсутствует. Например, испытуемым предложили решить какую-нибудь головоломку - судоку или алгебраическое уравнение без слов, а параллельно сканировали их мозг с помощью специального аппарата. Как оказалось, во время мыслительного процесса у некоторых добровольцев не была задействована часть головного мозга, ответственная за речь. А это значит, что они думали без слов. Наше мышление хранит в себе множество загадок. Ответьте на вопросы теста и узнайте, что скрывает ваш разум.

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