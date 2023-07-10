Тест: какой у вас тип мышления?

Все люди разные. Кажется, этот тезис - более чем очевидный, но зачастую в ходе общения мы забываем о нем, полагая, что собеседник смотрит на мир под тем же самым углом, что и мы. На самом же деле у каждого человека свой способ обработки информации, поступающей из окружающего мира, свое уникальное мнение о тех или иных предметах и явлениях. Так как же добиться эффективной коммуникации, когда все мы не похожи друг на друга, и, как в старом стишке про трех звероловов, видим в одной и той же луне то блин, то тарелку? По словам психологов, необходимо помнить о том, что найти общий язык с человеком можно, если знать его тип мышления. Он закладывается еще в детстве под влиянием различных факторов, к которым относится и родительское воспитание, и внешняя среда. Одним типом мышления на протяжении всей своей жизни человек не пользуется, у каждого из нас обычно их несколько, но среди них можно выделить один доминирующий. Существует множество типологий мышления, разработанных специалистами в разные годы, предлагаем вам пройти тест на основе одной из теорий.

Ответьте на вопросы, предложенные в тесте, и узнайте, какой тип мышления преобладает именно у вас.