Тест: какой у вас тип интеллекта?

“Каждый человек умен и талантлив по-своему”, - порой в этом высказывании люди видят попытку утешить тех, чей IQ не достигает рекордных результатов. На самом же деле эта цитата как нельзя лучше описывает суть теории множественного интеллекта, разработанной психологом из Гарварда Говардом Гарднером. Ученые создал ее еще в 1983 году, и, по его мнению, интеллект - это не просто способность к овладению иностранными языками, математическому анализу, химии или каким-либо другим дисциплинам. Согласно Гарднеру, интеллект - это совокупность тех навыков, которые удаются нам лучше остальных. В связи с этим он определил девять типов интеллекта: визуально-пространственный, лингвистически-вербальный, логико-математический, телесно-кинестетический, музыкальный, межличностный, внутриличностный, натуралистический, а также экзистенциальный. В принципе, в большинстве случаев достаточно взглянуть на название типа, чтобы понять, чем он характеризуется, какие сферы деятельности подойдут его обладателям.

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