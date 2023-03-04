Тест: какой у вас тип интеллекта, узнайте, ответив на 9 вопросов

Одни люди не могут усидеть на одном месте и постоянно пребывают в движении. Другие с удовольствием уединились бы в тихом уголочке и занимались своими делами - при условии, что никто не станет им мешать. Почему все мы такие разные и не можем заниматься одними и теми же видами деятельности с одинаковым интересом? Ответ на этот вопрос дал гарвардский психолог Говард Гарднер. Он ввел в обиход понятие “множественный интеллект”. Согласно его теории, существует восемь типов интеллекта - визуально-пространственный, лингвистический, музыкальный, межличностный, внутриличностный, натуралистический, телесно-кинестетический, логико-математический. Позднее ученые выделили еще один тип - экзистенциальный, его не относят к числу основных, поскольку люди обладают им с самого рождения. По мысли Гарднера, если каждый из нас будет знать свой доминирующий тип мышления, это поможет найти свое призвание и занятие по душе. Также при желании можно развить в себе тот или иной тип.

Хотите узнать, какой из восьми типов интеллекта по Гарднеру преобладает у вас? Для этого ответьте честно на вопросы нашего теста.