Тест: какой у вас Патронус?

“Экспекто патронум!” - любой читатель или зритель “Гарри Поттера” знает, что с помощью этого заклинания можно вызвать патронуса, магическую сущность, которая защищает волшебника от Дементоров и Смеркутов. Существует два вида патронусов. Первый из них нематериален и появляется в форме, напоминающей туман. Именно такой вид патронуса использовал на протяжении всей франшизы Невилл Долгопупс. Другой вид патронусов вполне материален и появляется в виде животного, реально существующего или волшебного. У каждого волшебника магический помощник уникален, кроме того, далеко не все ученики Хогвартса могут его вызвать. При этом со временем облик патронуса может меняться. Например, поклонники поттерианы хорошо помнят, что защитником Джеймса Поттера был Олень, более того, форму этого животного отец Гарри, как анимаг, мог принимать при необходимости. Во время онлайн-общения с поклонниками Джоан Роулинг рассказала, что, вероятно, Олень не всегда был патронусом Джеймса. После встречи с Лили он трансформировался, чтобы гармоничнее смотреться с ее патронусом - ланью. А каким животным мог бы быть ваш патронус? Узнайте, ответив на вопросы теста.

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