Тест: какой у вас EQ?

В последнее время все издания пишут про эмоциональный интеллект и пользу его развития. Что это за явление и действительно ли оно настолько важно? Понятие “эмоциональный интеллект” ввели в научный обиход исследователи Питер Саловей и Джон Майер. Согласно их теории, EQ - это группа ментальных способностей, включающая в себя способность к выражению собственных эмоций и восприятию чужих, управлению ими и повышению своей эффективности с их помощью. Еще один автор, научный журналист Дэниел Гоулман, убежден, что, по сути, у человека существует сразу два мозга. Один из них думает, другой - чувствует. Эмоциональный и рациональный ум должны находиться в гармонии, тогда и их обладатели будут получать максимальное удовлетворение от жизни и своей деятельности. О том, что представляет собой рациональный интеллект и какую пользу он несет, знают все, а что насчет эмоционального? Эксперты говорят, что EQ помогает человеку лучше понимать окружающих, сохранять спокойствие и не поддаваться стрессу в экстремальных ситуациях, чувствовать красоту окружающего мира. Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо у вас развит эмоциональный интеллект.

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