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Тест: Какой у вас эмоциональный тип личности?

3 июля 2022 07:20
Тест: Какой у вас эмоциональный тип личности?

Узнайте свой эмоциональный тип, ответив всего лишь на 10 вопросов.

Знакомо ли вам такое понятие, как "эмоциональный тип личности"? В психологии под ним понимается уникальная, индивидуальная для каждого человека совокупность реакций на всевозможные внешние факторы – стресс, обиды, похвалу и так далее. Все эти особенности зависят не от характера, как можно было бы ошибочно подумать, а от физиологии мозга. Люди, наделенные разными эмоциональными типами, по-разному ведут себя в одних и тех же ситуациях.

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Например, одни после замечания, сделанного начальником в присутствии посторонних, будут казнить себя за промахи, долго переваривать случившееся и представлять себе разные варианты развития событий. Другие, напротив, забудут о неприятной ситуации уже через пару часов и уж точно не станут мучить себя угрызениями совести. Психологи отмечают, что на эмоциональный тип человека влияют следующие признаки: устойчивость к внешним факторам, внимательность, умение "считывать" окружающих, или, как ее еще называют, социальная интуиция, и т.д.

Хотите проверить, каков ваш эмоциональный тип личности? Тогда пройдите наш тест, чтобы получить точный ответ на этот вопрос.

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Елена Королева
Елена Королева
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