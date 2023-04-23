Тест: какой у тебя дар волшебной феи?

Действие серии мультфильмов, созданных киностудией Disney, разворачивается в Долине фей - сказочном месте, где обитают хорошо знакомая зрителям фея Динь-Динь из “Питера Пэна” и ее друзья. Любопытно, что место под названием Долина фей существует и в реальности. Оно располагается в Шотландии на острове Скай. Достаточно один раз взглянуть на Долину, чтобы понять, почему она так называется - ландшафт, состоящий из причудливых холмов и низменностей, прудов и водопадов, навевает мысли о том, что к его созданию приложили руку волшебные существа. Туристический поток в Долину фей практически не прекращается - каждому хочется увидеть воочию необычное место на земном шаре и ощутить себя персонажем диснеевской или любой другой сказочной истории. Согласно шотландским легендам, каждый метр земли охраняют магические существа, относиться к которым надо с должным почтением и уважением. В частности, воспрещается лгать и называет фей феями - им это не нравится. В обратном случае они разгневаются, и тогда всем придется худо.

Хотите узнать, каким талантов вы могли бы обладать, если бы жили в Долине фей вместе с Динь-Динь и ее друзьями? Тогда скорее отвечайте на вопросы теста!