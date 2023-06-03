Тест: какой тип поведения вам присущ?

Когда мы слышим слово “поведение”, ассоциации у всех возникают разные. Кто-то вспоминает школьные будни и отметки за хорошее или плохое поведение в дневнике. Другие автоматически ищут к нему какое-нибудь прилагательное - например, “эксцентричное” или “скромное”. Третьи же обращаются к словарям психологии, где как раз дано исчерпывающее определение этого термина. Под поведением понимается активность человека при взаимодействии с окружающим миром, причем не только внешняя, доступная взгляду о оценке окружающих, но и внутренняя. Иногда поведение путают или смешивают с другим термином - действием, однако важно их различать. Основное отличие в том, что поведение можно наблюдать на протяжении длительного времени, в то время как действие - нельзя. В начале прошлого века начала развиваться теория бихевиоризма, которая положила начало поведенческой терапии в психологии. К ней обращаются при лечении различных поведенческих расстройств, зависимостей, фобий. Специалист помогает правильно изменить свою модель поведения.

Существует множество типов поведения. Хотите узнать, какой из них присущ именно вам? Тогда ответьте на вопросы теста.