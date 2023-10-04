Тест: какой тип отношений в вашей паре?

У каждой пары - своя уникальная история любви. И все же человечество с давних времен стремились найти нечто общее в романтических отношениях между разными людьми, классифицировать их и привести в систему. Одними из первых это сделали древние греки, по мнению которых самое прекрасное в мире чувство можно разделить на шесть типов. Первый из них - сторге, или любовь-дружба, основанная на взаимопониманиинимании и общности интересов. Второй - эрос, или физическое влечение, которое основывается на притягательности партнеров друг для друга. Третий - лудус, или игра. Люди, склонные к этому типу, воспринимают отношения как развлечение. Четвертый тип получил название филия, или дружба; нетрудно догадаться, что он был основан на совокупности уважения, верности и доверия любящих людей. Пятый, агапе, или любовь к ближнему, сочетал в себе черты эроса и сторге, и, наконец, шестой - прагма, или практическая любовь - лудуса и сторге. Существовал еще и седьмой тип, мания, но ввиду нездорового и даже опасного для объекта страсти характера не все мыслители включали ее в общую парадигму. Пройдите наш тест и узнайте, какой тип любви присущ вашей паре.

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