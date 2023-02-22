Тест: какой тип мужчин от вас без ума?

Романтические отношения занимают значительную часть нашей жизни. Неудивительно, что вопросам взаимоотношений между полами посвящено столько исследований - в то время как мы задаемся вопросом “Почему он или она не обращает на меня внимание”, ученые пытаются выяснить, что же на самом деле способствует взаимному притяжению. Эксперты из бразильского Университета Параны пришли к выводу, что люди выбирают себе в партнеры тех людей, у которых организация генома отличается от их собственной. В рамках эксперимента ученые провели сравнительный анализ генетических данных добровольцев - ими стали 90 супружеских пар и 152 пары, выбранные случайным образом. Оказалось, что люди, состоящие в браке, имеют генетические различия в той части ДНК, которая отвечает за контроль иммунной системы. Ученые объяснили это особой эволюционной стратегией - мы подсознательно выбираем в спутники жизни тех, с кем в перспективе можно произвести на свет здоровое потомство.

К выводам ученых можно относиться по-разному. Если вопрос привлекательности стоит особенно остро, советуем пройти тест и понять, каких мужчин и почему вы к себе притягиваете.