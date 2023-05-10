Тест: какой сверхъестественной способностью вы обладаете?

Вера в существование потусторонних сил сопровождала человечество с давних пор. На протяжении многих и многих веков люди верили в привидений, пришельцев, вампиров и прочие явления, которые не могла объяснить наука. Однако начиная с двадцатого века, когда в ряде научных дисциплин произошел существенный скачок вперед, исследователи смогли развенчать ряд мистических мифов. Например, на волне сообщений о неопознанных летающих объектах и после успеха сериала “Секретные материалы” произошел настоящий бум - сотни людей стали утверждать, что их похищали инопланетяне. В 2011 году ученые решили провести эксперимент и собрали группу из 20 добровольцев, владеющих техникой осознанных сновидений. Они предложили респондентам во сне отделиться от своего тела и отправиться на поиски пришельцев. После того как участники исследования проснулись, 35% из них заявили, что инопланетяне пытались их похитить. Из этого ученые сделали вывод - с большой долей вероятности люди, утверждающие, что их похищали НЛО, видели это во сне.

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