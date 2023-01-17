Тест: какой срок отмерен вашему браку?

Практически все сказочные истории заканчиваются свадьбой и словами о том, как счастливые влюбленные жили долго и умерли в один день. Кто-то, повзрослев, верит в то, что такая любовь существует, кто-то, напротив, не скрывает скепсиса и смело заявляет: “Так не бывает!”. Однако в мировой истории зафиксированы случаи рекордной продолжительности брака, и один из них установили совсем недавно. Речь идет о паре из Японии - Масао и Мияко Матсумото, согласно документам, прожили вместе 81 год. На момент установления рекорда и появления соответствующей записи в Книге рекордов Гиннесса супругам суммарно было 208 лет на двоих: он отметил 108-летие, она - 100-летие. Свой союз Масао и Мияко зарегистрировали в октябре 1937 года и с тех пор не расставались. Союз получился весьма плодотворным: пять дочерей и тринадцать внуков, а количество правнуков до сих пор увеличивается. Кстати, супруги Матсумото вспоминают, что у них не было роскошной свадьбы - начало их совместной жизни совпало с Второй мировой войной. Несмотря на трудности, пара смогла пронести сквозь годы любовь и уважение друг к другу.

А какой будет продолжительность вашего брака? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте правду.